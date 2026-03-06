Dolore e tristezza a Quadrelle per la morte del vicesindaco Picariello

QUADRELLE- Il dolore della comunita’ mandamentale per la prematura scomparsa del vicesindaco Pietro Picariello, che lascia moglie e un bimbo di sette mesi. Tristezza e dolore nelle parole del sindaco di Quadrelle Simone Rozza: “Con immensa tristezza e un profondo senso di perdita, desidero esprimere a nome mio, dell’intero Consiglio Comunale e dei dipendenti comunali le più sentite condoglianze per la prematura scomparsa del nostro caro vice sindaco, Pietro Picariello, venuto a mancare troppo presto all’età di soli 38 anni. La notizia della sua dipartita ha colpito profondamente non solo me, ma l’intera comunità di Quadrelle.

Pietro era un uomo di straordinaria integrità e passione, ma soprattutto un amico sincero. Ha rappresentato un punto di riferimento per l’Amministrazione e per tanti cittadini: una presenza attenta, animata da senso del dovere e da un autentico amore per il bene comune.

In questi anni ha svolto il suo incarico con serietà, rispetto delle istituzioni e spirito di servizio, lasciando un segno umano e professionale che resterà nella memoria di tutti”. Un abbraccio ai suoi familiari: “La sua prematura scomparsa lascia un vuoto incolmabile nei cuori di chi ha avuto il privilegio di conoscerlo e di lavorare al suo fianco.In questo momento di indescrivibile tristezza, siamo vicini alla moglie Candida e al piccolo Giuseppe, di soli 7 mesi, colpiti da una perdita tanto ingiusta quanto dolorosa. Ci stringiamo nel silenzio e nella preghiera al papa’ Giuseppe, alla mamma Pina, al fratello Felice, ai nonni e ai suoceri, condividendo con tutti loro il peso di un giorno che segna profondamente l’intera Comunità, con la consapevolezza che nessuna parola può colmare un vuoto simile, ma con l’impegno a custodire il ricordo di Pietro con gratitudine e rispetto”.