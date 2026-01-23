Dolce Vita, slitta ad aprile l’udienza : l’ex sindaco Festa assente in aula

AVELLINO- Rinviata al 24 aprile con la riunione del procedimento a quello dei 26 coimputati l’udienza per l’ex sindaco di Avellino Gianluca Festa. Il Tribunale ha preso atto dell’astensione del giudice Fabrizio Ciccone e ha disposto il rinvio. Festa non era presente questa mattina nell’aula “Massimo Preziosi” del Tribunale di Avellino dove e’ partito il processo per l’inchiesta Dolce Vita. In aula i difensori dell’ex primo cittadino, i penalisti Luigi Petrillo e Concetta Mari. Per la Procura invece presente il Procuratore Aggiunto Francesco Raffaele e il sostituto procuratore Fabio Massimo Del Mauro. L’udienza, presieduta dal giudice Sonia Matarazzo ha preso atto dell’astensione del giudice Fabrizio Ciccone, che aveva firmato i decreti di intercettazione che avevano avviato le indagini, e rinviato con una riunione del procedimento a quello a carico di ventisei coimputati il prossimo 24 aprile..