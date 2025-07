Dolce Vita, la sindaca Nargi: presto per parlare della parte civile, ma tuteleremo la città

“È un po’ presto per dirlo, ma allo stesso tempo lo sto valutando in questi giorni. Perché ovviamente chi lo deciderà sarà il sindaco di Avellino e non una cittadina qualunque”.

E’ cosi’ che la sindaca di Avellino Laura Nargi ha risposto alla domanda sulla decisione di costituirsi o meno parte civile (come indicato nel decreto di fissazione del Gup e nella richiesta di rinvio a giudizio della Procura di Avellino) nell’udienza preliminare per il procedimento comunemente noto come “Dolce Vita”. La sindaca Nargi ha garantito però che “metterò sempre davanti e comunque la città di Avellino”. In questi giorni è scattata anche una raccolta firme online per sollecitare l’amministrazione comunale a costituirsi in giudizio, scelta che potrà avvenire come e’ noto, entro il 15 ottobre, data dell’udienza.