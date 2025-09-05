“Dolce Vita”, il Gup Sicuranza deciderà sulla richiesta di processo all’ex sindaco Festa

AVELLINO- Come anticipato qualche settimana fa, quando avevamo ipotizzato che tutte le strade e le ipotesi possibili portassero al suo nome, sarà il giudice Antonio Sicuranza il magistrato che da giudice per l’udienza preliminare (Gup) presiederà e dovrà decidere sulla richiesta firmata dal Procuratore della Repubblica di Avellino, dal Procuratore Aggiunto Francesco Raffaele e dal pm Fabio Massimo Del Mauro per i ventotto imputati del procedimento denominato “Dolce Vita”. Il magistrato dal 1 settembre e’ di nuovo in forza al Tribunale di Avellino, ereditando il “ruolo” di udienza del giudice Galeota. Così le richieste della Procura relativamente alle indagini sul presunto sistema organizzato dall’ex sindaco di Avellino Gianluca Festa per pilotare concorsi pubblici (almeno quattro quelli nel mirino degli accertamenti), appalti pubblici e affidamenti saranno al vaglio del magistrato, unanimemente apprezzato nel settore giudiziario del capoluogo. L’ ipotesi di reato più grave è quella infatti di associazione a delinquere. Dopo il via libera del Plenum arrivato qualche settimana fa e la conferma che Sicuranza ha assunto l’ incarico nell’ ufficio Gip/Gup del Tribunale di Avellino, acquisendo il ruolo del Gip Marcelllo Rotondi (ovvero quello che per un trimestre è stato affidato al giudice Lucio Galeota, che ha firmato il decreto di fissazione dell’ udienza preliminare), ora arriva l’ufficialita’. Il magistrato ha prestato servizio presso la Corte di Appello di Salerno, quale consigliere, dopo esservi stato riassegnato a seguito del periodo trascorso presso una

sede disagiata, al Tribunale di Foggia dal giugno 2020 a sua domanda, con successiva delibera del maggio 2024, è stato riassegnato alla Corte di Appello di Salerno. Aerre