Dolce Vita, il Gip convalida il sequestro ter disposto dalla Procura di Avellino

AVELLINO- Il Gip del Tribunale di Avellino Giulio Argenio ha convalidato il sequestro d’urgenza disposto dai pm Fabio Massimo Del Mauro e Vincenzo Russo nei confronti dell’ex sindaco Gianluca Festa per una somma di 40mila euro secondo le indagini dei Carabinieri del Nucleo Investigativo e dell’aliquota di Pg della Gdf presso la Procura provento delle presunte condotte di corruzione nell’esercizio delle funzioni. Questo nuovo sequestro arriva dopo l’ennesimo annullamento del decreto convalidato nelle altre occasioni. Il primo per un difetto di motivazione, nella seconda occasione, ovvero venerdì scorso, dichiarato inefficace per un ritardo nella fissazione dell’udienza del Riesame, come aveva sostenuto il difensore dell’ex primo cittadino Luigi Petrillo. La convalida ora sarà oggetto sicuramente di una nuova impugnazione davanti al Tribunale del Riesame per le misure reali.

Aerre