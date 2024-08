Dolce Vita, i Carabinieri tornano in Comune acquisiti nuovi atti su affidamenti

AVELLINO- Le indagini della Procura di Avellino su affidamenti e gestione del comune capoluogo, la cosiddetta inchiesta “Dolce Vita” non si fermano neanche nella settimana di Ferragosto. Nella mattinata di oggi infatti, i militari del Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Avellino, che insieme all’Aliquota di Pg della Gdf presso la Procura conducono gli accertamenti e hanno già portato a due misure cautelari (quelle notificate il 18 aprile e il 10 luglio all’ex sindaco Gianluca Festa ed altri indagati), sono tornati a Piazza Del Popolo per eseguire un decreto di esibizione degli atti relativo ad alcune procedure, attestazioni, affidamenti che sono sotto la lente di ingrandimento della Procura di Avellino. Le indagini coordinate dal Procuratore Domenico Airoma proseguono anche su altre documentazioni oltre a quelle già agli atti dell’inchiesta principale, che ricordiamo e’ ancora aperta. Per questo motivo non si esclude che possano esserci anche nuovi filoni nell’accertamento principale, quello per cui il reato più grave per cui si procede e’ l’associazione a delinquere.

