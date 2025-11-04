Dogana, la Commissaria Perrotta incontra il Comitato: confronto la prossima settimana

La Commissaria prefettizia Giuliana Perrotta incontrerà il Comitato per la Salvezza della Dogana. Dopo la richiesta avanzata dal gruppo, la Commissaria Straordinaria di Palazzo di Città ha annunciato la convocazione di un tavolo per fare il punto della situazione sui lavori in corso. L’appuntamento è fissato per la prossima settimana, quando si farà chiarezza sullo stato di avanzamento dell’intervento di restauro e sui tempi di consegna necessari per restituire alla città uno dei suoi simboli più amati.

“Ci sono tante iniziative in ballo, però anche questa è molto importante. Vogliamo concludere questo lavoro — ha dichiarato Perrotta —, nel frattempo stiamo anche recuperando i pinnacoli che erano stati sequestrati e quindi se riusciamo a concludere i lavori e a sistemarli nella loro sede anziché sistemarli in una sede secondaria è una cosa buona e giusta. Vediamo la prossima settimana di fare il punto della situazione”.