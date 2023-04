Dogana, il Comune accelera: per i lavori pronto ad affidarsi ad un’altra ditta, proprio allo scopo di rispettare il cronoprogramma e di consegnare l’importante opera nei tempi prestabiliti, ovvero entro il 2024.

Per centrare l’obiettivo, caro in particolare al sindaco Festa ma a tutta la giunta, è stato rescisso il contratto con la “Sapit”. Gli uffici di piazza del Popolo hanno notificato all’impresa i Roma un procedimento di risoluzione contrattuale in danno, “per gravi ritardi nell’avvio dei lavori e inadempienze in termini di sicurezza sul cantiere della Dogana”.

Di qui la decisione di rescindere. Contestualmente, il Comune di Avellino ha contattato l’impresa che si era classificata al secondo posto nella gara ed avviato l’iter per riaffidare i lavori di recupero dell’antico edificio. Si tratta della ditta “Imprecal” di Sirignano, in provincia di Avellino.