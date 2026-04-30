Dogana, il Comitato per la salvezza: “Esclusi dalla cerimonia, stupore e disappunto”

Dogana, si riporta la nota di Franco Festa del Comitato per la salvezza della Dogana.

Gentilissimo commissario,

Ci consenta di esprimerle il nostro stupore e il nostro disappunto per ciò che è accaduto stamattina. Nessuno ci ha avvisato della cerimonia in atto, e non abbiamo ancora capito se si trattava di una inaugurazione o meno. Ci siamo frettolosamente fatti avanti, come non è nel nostro stile. In ogni caso pensavamo fosse corretto invitarci, come è stato fatto nei mesi scorsi con ripetuti solleciti. Non ci sembra il modo migliore di salutarci, né la risposta giusta al nostro comportamento, sempre ispirato al principio di lealtà e alla tutela del pubblico interesse.

Con stima immutata.