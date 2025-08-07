Divieto di dare cibo ai randagi, il sindaco ci ripensa. Cherchi: “Vittoria”

Si riporta l’intervento della deputata M5s Susanna Cherchi:

Vittoria! Divieto di dare cibo ai randagi, il sindaco ci ripensa e promette di rivedere l’ordinanza.

Dopo il mio intervento in cui ho segnalato al Sindaco di Moschiano e al Prefetto di Avellino, la dottoressa Rosanna Riflesso, che l’ordinanza comunale di vietare la somministrazione di cibo ai randagi contrastava con la Legge quadro 281/1991 in materia di tutela degli animali, le acque si sono mosse.

Il Sindaco ha incontrato il Prefetto e ha annunciato di apportare importanti modifiche all’ordinanza.

Ringrazio il Prefetto per la sua disponibilità e Sara Spiniello per il suo grande impegno. Ringrazio anche il sindaco per la sua volontà di collaborare con le associazioni animaliste per la tutela e il benessere animale.

Noi del MoVimento 5 Stelle continueremo a batterci per la tutela degli animali.