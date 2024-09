Divieto di bruciatura dei residui vegetali nei castagneti: dopo la sollecitazione di Coldiretti, il tavolo in Regione per la deroga

La Coldiretti saluta con favore la decisione dell’assessore regionale all’Agricoltura, Nicola Caputo, di convocare per la giornata di lunedì 16 settembre, a partire dalle 14, presso gli uffici dell’assessorato al Centro Direzionale di Napoli, un tavolo tecnico di confronto per discutere dei termini del divieto di bruciatura dei residui boschivi e forestali nei castagneti da frutto. Come noto, infatti, il Decreto Dirigenziale n.225 della Giunta Regionale – Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile- dello scorso 7 giugno, avente oggetto «Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi – anno 2024», aveva stabilito un divieto per l’inizio della pulizia del sottobosco nei castagneti fino al 15 ottobre, mentre negli anni precedenti non si era mai andati oltre il 20 settembre. Tale decisione ha messo in allarme l’intero comparto visto che la pulizia del sottobosco nei castagneti da frutto si rende necessaria già a partire dai primi giorni di settembre in virtù di un avvio della raccolta calendarizzato per gli inizi di ottobre. Proprio per questo, Coldiretti ha inteso, fin da subito, sollevare la questione chiedendo in sede regionale la convocazione di un tavolo tecnico, al quale partecipasse anche la Protezione Civile cui spetta l’ultima parola sulla questione, finalizzata alla previsione di una deroga al divieto imposto.

L’auspicio è che la disponibilità mostrata dall’Assessore regionale rappresenti il preludio di un favorevole accoglimento della richiesta.