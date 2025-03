“Ditegli Sempre di Sì”: una commedia di Eduardo De Filippo in scena a Sturno

Il 22 marzo alle ore 18, presso l’Auditorium Comunale di Sturno, la compagnia teatrale “Attori in Corso” presenta la commedia in due atti Ditegli Sempre di Sì di Eduardo De Filippo. L’evento è reso possibile grazie al supporto dei Borghi del Solco e del Comune di Sturno, con ingresso libero per il pubblico.

La regia dello spettacolo è affidata a Paola Prestopino, che guiderà il cast attraverso le esilaranti situazioni di una delle più celebri opere teatrali di De Filippo. Tra risate e riflessioni, il pubblico avrà l’opportunità di immergersi nell’universo di personaggi ironici e pieni di vita.

I personaggi e gli interpreti dello spettacolo formano un cast talentuoso che darà vita a una delle opere più amate di Eduardo De Filippo.