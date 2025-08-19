Disservizio idrico in Irpinia: ecco in quali Comuni

Da
Redazione online
-
0
2294
Montoro

Alto Calore Servizi S.p.A. comunica che, a causa di una notevole e perdurante diminuzione dell’apporto idrico dai gruppi sorgentizi, si rende necessario effettuare la chiusura notturna dei serbatoi dalle ore 22:00 di martedì 19 agosto 2025 alle ore 06:00 di mercoledì 20 agosto 2025 che servono i Comuni di:

  1. Santa Paolina

  2. Montefusco

  3. Sorbo Serpico

  4. San Potito Ultra

  5. Parolise, Salza Irpina

  6. Lapio

  7. Pratola Serra

  8. Prata di Principato Ultra

  9. Candida

  10. Manocalzati

  11. Montefalcione

  12. Pietradefusi

  13. Montemiletto

  14. Venticano (solo Via Colonna San Martino)

  15. Altavilla Irpina

  16. Montefredane (solo serbatoio Arcella)

  17. Sirignano
  18. Quadrelle
  19. Montella
  20. Monteforte Irpino
  21. Summonte
  22. Sturno
  23. Lioni
  24. Gesualdo
  25. Frigento