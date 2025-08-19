Disservizio idrico in Irpinia: ecco in quali Comuni

Alto Calore Servizi S.p.A. comunica che, a causa di una notevole e perdurante diminuzione dell’apporto idrico dai gruppi sorgentizi, si rende necessario effettuare la chiusura notturna dei serbatoi dalle ore 22:00 di martedì 19 agosto 2025 alle ore 06:00 di mercoledì 20 agosto 2025 che servono i Comuni di:
-
Santa Paolina
-
Montefusco
-
Sorbo Serpico
-
San Potito Ultra
-
Parolise, Salza Irpina
-
Lapio
-
Pratola Serra
-
Prata di Principato Ultra
-
Candida
-
Manocalzati
-
Montefalcione
-
Pietradefusi
-
Montemiletto
-
Venticano (solo Via Colonna San Martino)
-
Altavilla Irpina
-
Montefredane (solo serbatoio Arcella)
- Sirignano
- Quadrelle
- Montella
- Monteforte Irpino
- Summonte
- Sturno
- Lioni
- Gesualdo
- Frigento