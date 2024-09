Dispersi nella frana di San Felice, ancora nessuna traccia di Agnese e Giuseppe

CASERTA- Sommozzatori, imbarcazioni, droni e cani specializzati nelle ricerche di tracce di sangue. A distanza di cinque giorni però ancora nessuna traccia dei due dispersi nell’alluvione che ha interessato martedì la zona di San Felice a Cancello. Agnese Milanese, 74 anni e suo figlio Giuseppe Guadagnino, 41 anni, sembrano inghiottiti dalla lingua di fango che ha travolto il loro Apecar. Le ricerche, come riportano i principali network casertani, si sono concentrate nell’ultimo posto dove sono stati rinvenuti pezzi di motore del mezzo su cui mamma e figlio tornavano dai campi. I Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta continuano ininterrottamente a cercare nella prima vasca di accumulo e nell’ ultima vasca denominata “Ex Cava Giglio”. Nella prima vasca sono sempre all’opera i mezzi movimento terra, mentre nella seconda vasca è stato effettuato un tentativo con un’ imbarcazione in metallo ed idrogetto. Ma ancora nessuna novità. Dal pomeriggik di ieri sono tornati in azione anche gli uomini delnucleo sommozzatori e Fluviale ha nuovamente calato un gommone per cercare all’interno della Ex Cava Giglio.