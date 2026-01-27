Dispersa in Nuova Zelanda, gara di solidarietà per Sharon

La comunità di Picarelli e la città di Avellino vivono ore di apprensione e speranza per Sharon Maccanico, dispersa in Nuova Zelanda a seguito di una drammatica frana. In un momento segnato dall’incertezza e dall’attesa, il territorio irpino ha scelto di non restare in silenzio, stringendosi con forza attorno alla famiglia della giovane. Nonostante le enormi difficoltà legate alla distanza e alla complessità delle operazioni, le ricerche proseguono senza sosta. A sostenere concretamente questo sforzo sono la Parrocchia del Santissimo Salvatore di Picarelli, la Pro Loco Picarelli e il Serenissimo Ordine dei Cavalieri della Natività, che hanno lanciato un appello alla solidarietà rivolto a tutta la cittadinanza.

Sostenere operazioni di ricerca così lontane richiede risorse ingenti, necessarie a coprire spese di viaggio, logistica e ricerche private. Ogni contributo, anche il più piccolo, può fare la differenza per non lasciare nulla di intentato.

È possibile partecipare alla raccolta fondi tramite bonifico bancario: