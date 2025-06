Discariche a cielo aperto: la denuncia della Guardia Agroforestale

Gli uomini della GUARDIA AGROFORESTALE ITALIANA nella fattispecie della dirigenza di settore per Avellino, durante un monitoraggio ambientale tenutosi nei territori di Conza della Campania (AV) e Carife (AV) hanno potuto constatare l’incuria umana, notando vere discariche a cielo aperto, più grave ancora se si pensa che sulle sponde del lago di Conza vi siano tali illeciti, dannosi per l’ambiente, per l’ uomo e gli animali poiché il particolato che potrebbe scaturire potrebbe contaminare le falde acquifere.

”Noi saremo vigili e costanti nel monitorarne il risolvimento del tutto dalle amministrazioni sopra indicate, sarà nostra premura tramite posta elettronica e P.E.C a segnalare alle autorità di competenza polizia locale e comuni di pertinenza” – gli uomini della GUARDIA AGROFORESTALE ITALIANA coadiuvati dal dirigente Acerra Francesco.