Nuove discariche non autorizzate in Irpinia

Nuove discariche segnalate dai cittadini di Tufo e Altavilla Irpina. Le anse della strada provinciale tornano a essere luogo privilegiato per gli incivili del sacchettino. Forse, in casi simili, si dovrebbe parlare di veri criminali specializzati nell’abbandono di rifiuti ingombranti. I cittadini, infatti, hanno segnalato la presenza di materassi, residui edili, pezzi di sanitari, oltre a “immondizia più comune”: come cartoni, scarti in plastica e bottiglie di vetro. Su Irpinianews stiamo raccogliendo le segnalazioni dei cittadini che, sempre più spesso, si trasformano in sentinelle del territorio e lavorano in sinergia con le forze dell’ordine. Ora la “palla” passa proprio agli enti deputati a identificare e punire i responsabili dell’abbandono indiscriminato di rifiuti.