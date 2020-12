Attualità Disabili, il Mid invita a sostenere la fondazione Telethon 14 Dicembre 2020

“Il Mid (Movimento Italiano Disabili – Coordinamento Regione Campania) in sinergia e in linea con tutto il Movimento in campo a sostegno della Fondazione Telethon quale impresa collettiva per rispondere all’appello di

chi lotta contro una malattia generica rara attraverso la ricerca, vero patrimonio collettivo, una vera impresa collettiva, dove ogni sostenitore, cittadino, azienda, associazione, istituzione, si fa carico della promessa fatta ai pazienti: finanziare la migliore ricerca scientifica italiana sulle malattie generiche rare per trovare una cura, dare diagnosi certe, migliorare la vita di chi è affetto da queste patologie. Proprio per questo attraverso un invito post lanciato sui social e non solo, dal Mid Campania ma anche da tutto il movimento Nazionale chiediamo un sostegno ai cittadini verso la fondazione Telethon attraverso un Sms solidale da inviare al numero 45510, un piccolo gesto d’amore in prossimità delle festività natalizie verso chi soffre e necessita della ricerca”.

Cosi in una breve nota stampa il Coordinatore per la Regione Campania del Mid Movimento Italiano Disabili Giovanni Esposito in rappresentanza di tutto il Coordinamento da lui rappresentato sempre sensibile e dalla parte di chi soffre auspicando nella sensibilità di tutti.