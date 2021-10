Attualità Avellino Disabili, Giovanni Esposito (M.I.D.): “Più attenzione dalle istituzioni per tutelare i diritti dei diversamente abili” 29 Ottobre 2021

Con questo comunicato stampa il Coordinatore Regione Campania del M.I.D. Movimento Italiano Disabili Giovanni Esposito, ringrazia il Movimento Civico di Montecorvino Pugliano “La Pugliano che vogliamo” per l’invito ricevuto in occasione dei festeggiamenti dei tre anni dalla nascita del Movimento del 28 ottobre duemila ventuno tramite il nostro Coordinatore Comunale Francesco Cerami nonché segretario del movimento civico di Montecorvino Pugliano.



L’occasione è stata momento anche per spiegare e raccontare, attraverso un breve video da remoto, ai cittadini circa l’attività portata avanti dal Coordinamento Campania del M.I.D. Movimento Italiano Disabili a favore dei cittadini con disabilità residenti nel comune di Montecorvino Pugliano e sul territorio regionale, partendo e ripercorrendo le richieste e proposte avanzate in Regione Campania durante le prime fasi della pandemia fino ad arrivare alle proposte fatte ai Comuni, tra cui l’ultima proprio indirizzata al Comune di Montecorvino Pugliano ovvero l’istituzione del Garante della disabilità e l’abbattimento delle barriere architettoniche, richieste purtroppo molte inascoltate da parte delle istituzioni politiche facendo registrare una notevole e ingiustificata mancanza di sensibilità verso temi importanti come quello dell’affermazione dei diritti dei disabili.

In fine e non per ultimo in conclusione ancora una volta chiedo più attenzione e soprattutto più concretezza da parte delle istituzioni preposte soprattutto politiche a tutelare e garantire i diritti di tutti i diversamente abili