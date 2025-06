Diritto al gioco, la campagna promossa da UNICEF Avellino

Nell’ambito delle attività promosse in occasione della Giornata Mondiale del Gioco 2025, domenica 8 giugno ad Avellino “Giochi…Amo insieme per le vie della città”: in Piazza Libertà e lungo Corso Vittorio Emanuele saranno oltre 20 gli stand tra sport all’aria aperta, laboratori artistici, sicurezza, arte in musica, teatro.

La campagna UNICEF sul diritto al gioco, organizzata dal Comitato provinciale Avellino, con il titolo “Diritto al Gioco: Oltre Le Barriere Spazio/Tempo”, avviata sul territorio provinciale il 22 maggio 2025, vedrà nella giornata di domenica 8 giugno uno dei due momenti di attività in plenaria concentrati su Avellino.

La campagna si chiuderà, poi, l’11 giugno 2025 con una tavola rotonda nella sede della Provincia e una mostra espositiva dei lavori presso il Circolo della stampa.

“Le manifestazioni di interesse documentate dalla numerosità dei patrocini, collaborazioni e partnership sono l’esplicitazione evidente di un bisogno sociale del territorio, quale quello di unire le solitudini esistenziali attraverso una convergenza di scopo, per fare sistema e promuovere azioni integrate, proiettate al benessere individuale e sociale” – dichiara la comunità locale di UNICEF.