In diretta con Mamma Schiavona vista la chiusura del Santuario per la frana

Nonostante la chiusura straordinaria dovuta alla frana che ha interessato la strada, il Santuario di Montevergine non interrompe il legame spirituale con i fedeli. In questi giorni, infatti, sono numerose le persone che hanno espresso il desiderio di affidare una preghiera alla Madonna di Montevergine, soprattutto in un periodo così sentito come quello del Santo Natale.

In un post pubblicato sulla pagina Facebook ufficiale del Santuario, viene ricordato che, come già comunicato, il luogo di culto resterà chiuso al pubblico durante le festività natalizie del 2025 per motivi di sicurezza. Una decisione necessaria, ma che non spegne la devozione verso “Mamma Schiavona”, da secoli punto di riferimento spirituale per l’Irpinia e non solo.

Per mantenere viva la vicinanza con i fedeli, i monaci hanno voluto offrire un’alternativa semplice ma carica di significato: collegandosi al sito ufficiale del Santuario è possibile seguire in diretta, attraverso una webcam a trasmissione continua, l’immagine sacra custodita all’interno del Santuario. Un modo per sentirsi comunque presenti, anche a distanza, e per raccogliersi in preghiera affidando pensieri, speranze e richieste all’intercessione di Maria.

“Un piccolo gesto – si legge nel messaggio – che speriamo possa offrire conforto e speranza a tutti coloro che desiderano affidarsi alla Madonna di Montevergine”.

QUI PER COLLEGARSI ALLA DIRETTA SEMPRE ATTIVA