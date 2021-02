Attualità Dire, Fare…Ascoltare: il bilancio del progetto per le donne detenute nel carcere di Bellizzi 24 Febbraio 2021

Un viaggio durato 18 mesi, ha attraversato le sbarre, è passato tra la pandemia ed è riuscito a giungere al termine. Alle ore 17:00 di Venerdì 26 febbraio 2021, sulla piattaforma CISCO WEBEX, si terrà la conferenza finale del Progetto “Dire, Fare… Ascoltare. Un incontro per condividere i risultati e l’impatto che ha avuto il progetto sulle 30 donne detenute della Sezione Femminile della Casa Circondariale di Bellizzi Irpino. Il progetto, finanziato dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stato realizzato dalla Cooperativa Sociale La Goccia in qualità di ente capofila, in partenariato con la Casa Circondariale “Antimo Graziano” di Bellizzi Irpino, la Fondazione Opus Solidarietatis Pax e l’Ambito Territoriale Sociale A02 Comune Capofila Mercogliano. DIRE, Il progetto ha preso le mosse con una prima fase di orientamento lavorativo per la riscoperta di competenze nascoste, oltre al sostegno psicologico che ha accompagnato tutto il percorso sostenendo le detenute nei momenti più difficili della vita in carcere. FARE… Si è passati ad una fase creativa per il potenziamento delle abilità e dell’autostima, legata alla realizzazione del laboratorio di sartoria in cui le donne si sono impegnate nell’apprendere le tecniche base del taglio e del cucito riuscendo a realizzare oggetti che hanno regalato alle proprie famiglie. ASCOLTARE l’ultimo periodo, segnato dell’emergenza sanitaria ha visto le operatrici mettersi all’ascolto delle storie di vita delle donne ed è così che il carcere è diventato luogo del racconto e della scrittura. Uno spazio dove la “parola” è diventata per molte di loro uno strumento per andare oltre, oltre le sbarre, oltre il cancello, oltre la rigidità di certe visioni di sè e degli altri. Un viaggio che ha portato a rivisitare la propria vita, a dare voce alle proprie emozioni, a riscoprire la molteplicità della propria individualità e delle potenzialità nascoste ed intravedere in tutto questo una prospettiva diversa per il futuro. Ad aprire l’incontro il Presidente della Cooperativa Sociale LA GOCCIA, dr. Rosario Giovanni Pepe. A prestare la propria voce alle donne detenute che hanno partecipato al progetto interverrà l’attrice Angela Caterina del Teatro d’Europa. Seguiranno gli interventi dei referenti degli enti partner con: Vittorio D’Alessio, Sindaco di Mercogliano per l’Ambito Sociale A02; Paolo Pastena, Direttore della Casa Circondariale “Antimo Graziano” di Bellizzi Irpino Carlo Mele Fondazione Opus Solidarietatis Pax e Garante Provinciale dei diritti delle persone detenute. Illustreranno le azioni del progetto e le attività realizzate la psicoterapeuta Giusi Pamela Valcalcer e l’educatrice Fiorella Mele. Al termine dell’incontro Caterina Sasso, Coordinatrice del Centro Antiviolenza “Alice e il bianconiglio” presenterà il REPORT con i dati della violenza e le attività realizzate dal CAV per l’anno 2020 ad Avellino e Provincia.