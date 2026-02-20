Dino, da Melito a Casa Sanremo: per cantanti e vip un’ acconciatura made in Irpinia

MELITO- Nelle acconciature dei vip a Sanremo per il secondo anno consecutivo ci sarà anche un po’ di Irpinia. Anche per l’edizione 2026 torna l’esperienza di Dino Di Flumeri, che gestisce da trenta anni la “Parruccheria da Dino” a Melito Irpino. Lui, Dino, e’ gia’ pronto ad occuparsi delle acconciature dei Vip. Sulla sua pagina social gli scatti con Katia Ricciarelli, Gaia, Olly, Carlo Conti e tanti altri artisti. Dopo la “prima” nella città del Festival per il parrucchiere irpino c’e’ il bis. Ancora una volta la sua presenza e’ stata voluta da due aziende leader nel settore del Beauty, anche alla luce della professionalità di Dino. “Una vetrina straordinaria,casa Sanremo e la casa dei cantanti che calcheranno il palco del festival il luogo dove si intrecciano l’intervista esclusive con Rai e le aziende sponsor , una occasione unica per essere al centro dell’attenzione. Come ho gia’ avuto modo di dire, mostrare il valore del propio lavoro”