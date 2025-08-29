Dimissioni Lenzi, il sindaco Ricciardelli: “Il suo lavoro complesso e prezioso”

Dimissioni Lenzi, la nota del sindaco di Santa Paolina Rino Ricciardelli.

Esprimo la mia piena solidarietà all’avvocato Antonello Lenzi per la scelta sofferta delle dimissioni. In questi anni ha svolto un lavoro complesso e prezioso, orientato al risanamento di Alto Calore e alla difesa di un servizio essenziale per i cittadini. La sua guida ha rappresentato un riferimento di serietà e competenza in un contesto difficile.

Le dimissioni aprono ora uno scenario di forte incertezza che non può non destare preoccupazione. L’auspicio è che si individui presto una nuova governance all’altezza della sfida, perché la tenuta dell’azienda è fondamentale per il futuro del nostro territorio e delle comunità irpine.