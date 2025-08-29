Dimissioni Lenzi, Gengaro: “Un professionista di indubbie qualità morali e professionali”

“Le dimissioni dell’avv. Antonello Lenzi, professionista di indubbie qualità morali e professionali, da amministratore unico dell’Alto Calore spa, la cui opera è risultata determinante per l’ottenimento dell’omologa del concordato da parte del Tribunale, pongono le forze politiche e gli amministratori di fronte alle proprie responsabilità e negligenze nella gestione del ciclo idrico in Irpinia. La questione, drammaticamente attuale, purtroppo rimane quella della gestione pubblica, economica ed efficiente, della risorsa acqua. In questa ottica bisogna diffidare dei cavalli di troia del privato, pure presenti nella recente governance di Corso Europa. Nel passato non si è avuta la capacità di saper imitare modelli pubblici virtuosi di gestore unico, come ad esempio in Regione Puglia con Acquedotto Pugliese. La parcellizzazione del sistema a livello locale, promossa, anche, dalla vigente normativa campana in materia, finisce per favorire, inevitabilmente, clientelismo e privatizzazione. Nel programma del nuovo centrosinistra in Campania, l’argomento della gestione pubbica dell’acqua dovrà essere la priorità. Solo in una logica di sistema regionale, meridionale, si potrà, finalmente, affrontare e risolvere il problema del futuro del nostro bene più prezioso e vitale”. Così Antonio Gengaro, esponente del PD di Avellino.