Dimissioni Festa, Petitto: sconcerto per il giustizialismo di qualche tifoso politico

“Gianluca Festa mi aveva informato già da qualche giorno della volontà di rassegnare le dimissioni da Sindaco di Avellino”. Così il Consigliere regionale Livio Petitto sulla sua pagina Facebook.

“Una decisione molto sofferta – continua Petitto – che rispetto e condivido, seppur con rammarico e non poco sconcerto per il giustizialismo di qualche tifoso politico, piuttosto che parte della stampa, se tale si può definire.

Le dimissioni di Gianluca rappresentano un grande atto di responsabilità verso la città, in un momento in cui la Magistratura legittimamente sta facendo il suo lavoro e chiarirà ogni aspetto al vaglio delle indagini.

Ma la politica è altra cosa, il bene della nostra comunità resta il faro su cui indirizzare l’attività istituzionale che ciascuno di noi svolge.

Ed è per questo che oggi più di ieri è necessario mantenere un clima sereno, nel rispetto dei ruoli di tutti, ed accompagnare la comunità all’appuntamento elettorale alle porte con la consapevolezza e la determinazione a fare in modo – conclude il Consigliere regionale – di non bloccare l’imponente processo di crescita e riscatto di Avellino messo in moto da tutta l’amministrazione Festa”.