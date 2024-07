Dimissioni di massa a Moschiano: sulle procedure si muove la Prefettura

MOSCHIANO- Dopo le dimissioni di massa del gruppo di minoranza di Moschiano, guidato dall’ex sindaco Rosario Addeo, anche la Prefettura avrebbe attivato le verifiche sulla gestione amministrativa della vicenda, con particolare riferimento all’aspetto procedurale. Per questo motivo nei giorni scorsi da Palazzo di Governo e’ stata convocata la segretaria comunale. A quanto pare ci sarebbe stato un confronto circa l’attività da lei svolta in merito alla procedura delle surroghe. Una procedura piuttosto complicata e rara quella che ha impegnato gli uffici comunali di Moschiano in quest’ultimo mese, ecco il perché dell’incontro. La Prefettura insomma, voleva avere conferma che tutto fosse stato svolto con correttezza e nei tempi previsti dalla normativa. Al termine dell’incontro, la segretaria è stata invitata a sollecitare il sindaco Pacia affinché convochi un consiglio comunale per prendere atto delle surroghe.