Dimensionamento scolastico, ricorso al Tar del “De Sanctis” di Sant’Angelo dei Lombardi

1. Secondo il D.Lgs 165/2001, aggiornato al D.Lgs 75/2017, ai Dirigenti scolastici spetta l’adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Il dirigente è responsabile in via esclusiva dell’attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati; 2. il dirigente, nei limiti di spesa e sulla base dei criteri di cui all’art. 45, comma 2 lett. k) del D.I. 129/2018, può avvalersi dell’opera di esperti esterni;

3. Il Dirigente scolastico, secondo quanto previsto dall’art. 45, comma 1 del D.I. 129/2018, nelle attività negoziali elencate nel Regolamento per le attività negoziali ha dei vincoli che richiedono la preventiva autorizzazione del Consiglio d’istituto, ma la scelta del Legale non rientra tra questi. Si informa che il REGOLAMENTO ATTIVITÀ NEGOZIALE AI SENSI DELL’ART. 45 DEL D.I. 129/2018 (aggiornamento con D.lgs 36/2023) è stato Approvato dal Consiglio di Istituto del 4.10.2023 ed è regolarmente pubblicato sul sito della scuola in linea con la normativa sulla trasparenza degli atti.