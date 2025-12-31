Dimensionamento scolastico, Petitto (FI): Fico intervenga e blocchi tutto, serve discontinuità con il metodo De Luca

«Il piano di dimensionamento scolastico che sta emergendo in queste settimane rischia di colpire duramente territori già fragili come Ariano Irpino e molte aree interne della Campania. Un’impostazione sbagliata, calata dall’alto, che è stata portata avanti senza alcun reale confronto con i territori e che mette a rischio il diritto allo studio».

Lo dichiara Livio Petitto, consigliere regionale di Forza Italia, che sollecita un intervento immediato del presidente della Regione Roberto Fico.

«Chiedo al neo eletto Governatore di intervenire con decisione per bloccare l’attuale procedura e aprire immediatamente un tavolo di confronto con l’Ufficio scolastico regionale, la Provincia, coinvolgendo i Comuni e le dirigenze scolastiche interessata. Sarebbe un segnale concreto di discontinuità rispetto al metodo De Luca, fatto di decisioni imposte e prive di condivisione».

La scuola – prosegue Petitto– non può essere trattata come una semplice partita di numeri o di risparmio. Nelle aree interne è un presidio sociale e culturale fondamentale. Se questo confronto non verrà attivato in tempi rapidi, non escludiamo di chiedere anche l’intervento del Ministero dell’Istruzione per tutelare studenti, famiglie e comunità locali. Su questo tema Forza Italia non farà passi indietro”