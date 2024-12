Diffonde il video della sua ex, condannato a due anni per “revenge porn”

MUGNANO DEL CARDINALE- Due anni con pena sospesa (subordinata al pagamento di una provvisionale alla vittima) per un giovane della zona accusato di revenge porn nei confronti della sua ex fidanzata, originaria anche lei del Mandamento, di Mugnano del Cardinale, difesa di fiducia dal penalista Gaetano Aufiero. Questa la decisione del giudice monocratico del Tribunale di Avellino Lorenzo Corona, che ha accolto la richiesta della Procura , il viceprocuratore onorario Rossella Silvestro, che aveva invocato la condanna nei confronti dell’imputato. L’imputato aveva diffuso il video della sua ex fidanzata mentre usciva dalla doccia per vendicarsi, non avendo mai accettato la fine della relazione. Un video che aveva fatto subito il giro della zona. L’imputato aveva dichiarato che la pubblicazione del video fosse stata un atto accidentale, una tesi che non ha evidentemente convinto il giudice che lo ha condannato.