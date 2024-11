Diffamato dall’ ex sindaco Festa, Petecca: ha perso la prepotenza, ha vinto il buon senso.

AVELLINO-“Ha perso la prepotenza, ha vinto il buon senso”. Sono le parole con cui il presidente dell’Ordine degli Architetti Erminio Petecca ha voluto commentare il verdetto di condanna nei confronti dell’ex sindaco di Avellino Gianluca Festa che lo ha diffamato in una direttta social. “Ringrazio il Consiglio dell’Ordine che mi ha sostenuto- ha sottolineato il professionista- l’Avv. Ermanno Salvatore per la grande professionalità dimostrata e soprattutto gli architetti che mi hanno sostenuto in quel momento di difficile confronto con l’ex Sindaco di Avellino, dal momento della sua tentata forzatura nella procedura di affidamento d’incarico all’architetto Massimiliano Fuksas e bocciata perché ritenuta irregolare dall’Anac, fino all’ingiuria e alla diffamazione nei confronti del sottoscritto, ritenuto la causa della rinuncia all’incarico da parte dell’ archistar. Ha perso la prepotenza, ha vinto il buon senso”.