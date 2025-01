Diciannovenne di Mercogliano al Pronto Soccorso con ferite di arma da fuoco

MERCOGLIANO- Un diciannovenne di Mercogliano e’ giunto con mezzi propri nella serata di oggi al Pronto Soccorso del Moscati con ferite di arma da fuoco alla schiena. Il giovane, L.V, non sarebbe in pericolo di vita, anche perche’ il proiettile e’ stato immediatamente asportato dai medici e la ferita non è entrata in profondità. Ad indagare su quanto avvenuto, per ricostruire le modalita’ e la dinamica del ferimento sono i Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino. Ad indagare i militari della Compagnia di Avellino e quelli del Nucleo Investigativo dei Carabinieri