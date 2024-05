Dibattito sulle Elezioni Europee: Legambiente per il Clima e il Lavoro

Legambiente Campania e il circolo di Avellino chiamano al confronto i candidati alle Europee su due tematiche fondamentali: il clima e il lavoro.

Questa mattina alle alle ore 10:00 presso il circolo Arci Avionica in via Colombo 16 ad Avellino l’incontro con l’obiettivo di approfondire come queste questioni siano centrali nell’ambito delle prossime elezioni europee.

Saranno presenti due ospiti di prestigio: Michele De Palma, Segretario Generale della FIOM, e Mariateresa Imparato, Presidente di Legambiente Campania. Insieme a loro, interverranno anche chi è candidato/a al Parlamento Europeo per condividere le loro prospettive e proposte riguardanti il clima e il mondo del lavoro.

“L’evento – afferma Legambiente Avellino, Alveare – sarà un’opportunità unica per la cittadinanza per confrontarsi su temi di rilevanza europea, approfondendo le sfide e le opportunità che l’Unione Europea dovrà affrontare nei prossimi anni”.