“Diabete Irpinia”: al Bel Sito Hotel due giorni di formazione promossi dall’Asl Avellino

L’obesità come vero e proprio motore nello sviluppo del diabete di tipo 2. Due patologie strettamente connesse in grado di moltiplicare il rischio cardio-metabolico e renale.

Per rispondere a questa complessa sfida sanitaria attraverso cure sempre più precoci, personalizzate e multidisciplinari, torna la IV edizione di “Diabete Irpinia”, il convegno scientifico promosso dall’Asl Avellino, sotto la responsabilità del Comitato Scientifico formato da Alberto Carpenito, Raffaella Iuorio e Gianluca Lombardi, in programma venerdì 16, a partire dalle ore 15, e sabato 17 ottobre 2026 nella cornice dell’Hotel Bel Sito di Avellino.

L’obesità e il diabete di tipo 2 rappresentano oggi due delle principali sfide per la medicina moderna, con un impatto crescente sulla salute pubblica e una stretta correlazione con numerose complicanze cardiovascolari, metaboliche e renali.

L’evento formativo intende fare il punto sulle nuove frontiere terapeutiche e diagnostiche per il paziente diabetico, che necessita di una presa in carico integrata che coinvolga più figure professionali: dal diabetologo al medico di medicina generale, dal cardiologo al nefrologo, fino al nutrizionista.

Grazie alla partecipazione di esperti e docenti di alto profilo istituzionale e scientifico, la due giorni propone un programma articolato in sessioni tematiche chiave dedicate alle ultime novità su terapie di precisione, nuove tecnologie e strategie integrate per il trattamento del diabete, dell’obesità e delle complicanze cardio-nefro-metaboliche.

Nella prima sessione verrà analizzato l’impiego dei moderni presidi terapeutici, fondamentali non solo per il controllo della glicemia, ma anche per la protezione cardiaca, renale e per la gestione del paziente con scompenso cardiaco e malattia renale cronica.

Ampio spazio sarà dato all’impatto dei sistemi di monitoraggio continuo della glicemia e all’uso dei microinfusori di insulina, strumenti che hanno rivoluzionato la quotidianità del paziente diabetico. Verranno approfonditi l’inquadramento della MASLD (steatosi epatica), il ruolo della genetica ed esami diagnostici strumentali come l’Eco-doppler dei TSA.

La sessione di sabato si concentrerà sull’intersezione tra stile di vita ed endocrinologia, esplorando il potenziale dei nuovi farmaci molecolari, l’impiego della semaglutide sul profilo lipidico e infiammatorio, e il ruolo degli inositoli nel diabete gestazionale.

Il convegno si chiuderà con un focus sulla gestione delle dislipidemie e con un’importante tavola rotonda sulla Nota 100, analizzando l’evoluzione della situazione prescrittiva in Irpinia dal 2024 al 2026.

L’evento formativo, accreditato per 6 crediti ECM, è rivolto ai medici chirurghi di tutte le branche e rappresenta un’occasione cruciale di confronto e aggiornamento per l’intera comunità medica.