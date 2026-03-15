Detenzione e spaccio di stupefacenti, Polizia arresta 50enne pregiudicato

La Polizia di Stato di Avellino ha arrestato un pregiudicato 50enne per detenzione finalizzata allo spaccio di stupefacenti.

In particolare, nella giornata di ieri, i poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Avellino, a seguito di accertamenti che hanno permesso di appurare che un 50enne di Monteforte Irpino, detenuto agli arresti domiciliari per detenzione finalizzata allo spaccio di stupefacenti, era solito allontanarsi dal proprio domicilio imposto, hanno proceduto, in esecuzione di ordinanza di aggravamento della misura custodiale emessa dalla Corte di Appello di Napoli, a catturare lo stesso che è stato associato presso la Casa Circondariale di Avellino.