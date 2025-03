Detenuto trovato senza vita in cella Fascicolo per omicidio colposo, domani l’ autopsia

MONTORO- Un fascicolo contro ignoti per omicidio colposo e il conferimento dell’ incarico al medico legale Alessandro Santurro, che domani alle quindici procederà all’ esame disposto dalla Procura di Avellino. Sono questi i primi atti dell’inchiesta del pm Luigi Iglio sul decesso di un quarantottenne montorese, A.G, rinvenuto privo di vita nella sua cella dal personale della Polizia Penitenziaria venerdì pomeriggio. Questa mattina il sostituto procuratore Luigi Iglio ha conferito al medico legale Alessandro Santurro l’incarico di accertare una serie di circostanze legate al decesso. In primis la causa della morte, se e’ cioè da ricondurre ad un fatto naturale, un malore fatale o invece ci sono altre cause. Determinanti saranno anche gli esami tossicologici. Il reato per cui si procede e’ quello di omicidio colposo. Il quarantottenne montorese aveva anche un passato di dipendenza dalle sostanze stupefacenti. Questo sarebbe uno dei motivi per cui e’ stato disposto l’accertamento medico legale sulla salma. Una nuova tragedia, visto che solo pochi mesi fa, all’inizio di febbraio, si era registrato un altro decesso all’interno dell’istituto penitenziario, quello del detenuto napoletano Ciro Pettirosso. Anche in quel caso c’era stato un esame medico legale per chiarire le cause del decesso.