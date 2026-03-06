DesTEENazione – Desideri in Azione, l’Ambito Territoriale A02 investe sui giovani

È stato accolto con grande entusiasmo l’avvio del progetto “DESTEENAZIONE – Desideri in

Azione”, promosso dal Consorzio per il Welfare Integrato dell’Ambito Territoriale Sociale A02 che ha conquistato il secondo posto nella graduatoria nazionale del PN Inclusione e Lotta alla Povertà 2021-2027, risultando l’unico finanziato in provincia di Avellino sulla Priorità 2 “Child Guarantee”.

Un risultato che porta sul territorio oltre 3,2 milioni di euro per un progetto triennale dedicato ad adolescenti, famiglie e comunità educante, attraverso la creazione di uno

Spazio Multifunzionale di Esperienza e un sistema integrato di servizi innovativi finalizzati alla crescita personale, all’inclusione sociale e al contrasto della dispersione scolastica.

“La grandezza non si misura nei numeri, ma nell’impegno e nella coesione. Non possiamo ignorare i segnali preoccupanti legati alla dispersione scolastica e alla mancanza di prospettive per molti giovani. Questo progetto rappresenta una risposta concreta alle fragilità delle nostre comunità”, ha affermato il Presidente dell’Assemblea dei Sindaci del Consorzio A02 e sindaco d Sant’Angelo a Scala, Carmine De Fazio, sottolineando la solidità del lavoro svolto.

Il progetto coinvolge prioritariamente giovani tra gli 11 e i 21 anni residenti nei Comuni dell’ATS A02 ed è rivolto anche a ragazzi con disabilità: Contrada, Forino, Mercogliano, Monteforte Irpino, Ospedaletto d’Alpinolo, Sant’Angelo a Scala e Summonte.

Il progetto seguito dal Coordinatore tecnico scientifico Dott.ssa Paola Bilotto, per rispondere in modo strutturato e innovativo al crescente disagio giovanile si svolge presso la spazio dell’Istituto Comprensivo Mercogliano.

“Non si tratta solo di offrire supporto ai ragazzi, ma di valorizzare un’eccellente proposta formativa per l’intero territorio – sottolinea il presidente del CDA Lucia Pescatore – Il Consorzio sta assumendo un ruolo sempre più centrale nelle politiche di inclusione”.

Il Sindaco di Mercogliano Vittorio D’Alessio ha, inoltre, confermato l’impegno a “a garantire spazi adeguati e piena operatività, affinché le attività possano consolidarsi nel tempo. Quando Istituzioni, scuole e associazioni lavorano insieme, i risultati arrivano e diventano opportunità reali per i giovani e per le loro famiglie”.

Partner operativi dell’iniziativa sono la Cooperativa sociale La Goccia di Avellino, la Società di formazione e consulenza aziendale Consvip srl e APS Millenni@ls. Collaborano all’attuazione del progetto le scuole l’Istituto Comprensivo “Mercogliano”, l’IC “Elodia Botto Picella” di Forino, l’IC “Aurigemma” di Monteforte Irpino e l’ISIS “De Sanctis – D’Agostino – Amatucci” di Avellino.

L’iniziativa del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prevede la realizzazione di 60 Spazi multifunzionali in tutta Italia (5 in Campania). Nel territorio dell’Ambito A02 è stato allestito un polo integrato di servizi presso l’Istituto Comprensivo Mercogliano, dove le attività hanno preso ufficialmente il via nel pomeriggio del 2 marzo 2026 secondo le previsioni progettuali.

Le attività sono attualmente in corso dal lunedì al venerdì dalle ore 14.30 alle ore 19.30 e sono rivolte anche a ragazzi e ragazze con disabilità. In particolare, in questa fascia oraria viene assicurato: supporto allo studio sia individuale che di gruppo, gioco libero e strutturato, laboratori creativi ed espressivi e laboratorio di teatro sensoriale; attività di accompagnamento e supporto alle figure genitoriali; accompagnamento psicologico e promozione dell’intelligenza emotiva.

Il progetto si articola in sei linee operative integrate tra loro, che spaziano dalle attività di

aggregazione e accompagnamento socioeducativo, comprese azioni di educativa di strada, alla prevenzione dell’abbandono scolastico. Sono previsti percorsi di supporto alle figure genitoriali, accompagnamento psicologico e promozione dell’intelligenza emotiva, oltre a tirocini di inclusione per orientamento, formazione e inserimento o reinserimento lavorativo fino a otto mesi. Cuore dell’intervento è la gestione dello Spazio Multifunzionale di Esperienza, pensato come luogo di crescita, confronto e sviluppo delle competenze personali e sociali.

La Presidente del CDA del Consorzio A02, Lucia Pescatore, ha evidenziato il valore del risultato raggiunto: “Pur essendo un ambito di dimensioni contenute, siamo riusciti a ottenere un grande traguardo: siamo l’unico Ambito A02 finanziato in provincia di Avellino. È un risultato che ci rende orgogliosi e rappresenta uno slancio importante per le progettualità future”.

Alla conferenza stampa hanno preso parte amministratori locali, dirigenti scolastici, partner

progettuali e numerose realtà associative, a testimonianza di una efficiente rete territoriale

compatta e pronta a sostenere un percorso condiviso di crescita e inclusione.