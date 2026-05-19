“È questa la città che sogni?”, la domanda d’apertura dell’iniziativa promossa ieri sera da APP Avellino presso il Comitato elettorale di Avellino Città Pubblica, a confronto con il Consigliere regionale del gruppo Fico Presidente, Davide D’Errico.

L’invito ai partecipanti era di immaginare un’altra Avellino, più partecipata, inclusiva e vicina ai cittadini.

A prendere parola, i candidati al Consiglio Comunalie Francesco Bubba Iandolo, Antonio Bellizzi, Francesca Fabrizio e Carlo Mele, impegnati nel percorso politico che sostiene la candidatura a sindaco di Nello Pizza.

“Noi oggi ci stiamo impoverendo nelle nostre città e nei nostri territori – ha spiegato D’Errico nel suo intervento – anche perché non accettiamo più di dare cittadinanza ai sogni folli dei nostri giovani. Cioè a quelli che ci dicono guardate che le cose non devono andare per forza così, possono cambiare. Non gli crediamo. Anzi, noi gli diciamo state dicendo delle sciocchezze, noi gli diciamo guarda che anche il tuo sogno lavorativo non va bene, perché se sogni di fare questa cosa non troverai lavoro. Noi gli diciamo guarda, cambia percorso perché questo percorso l’hai immaginato, quello che ti appassiona non va bene. Cioè noi gli stiamo dicendo che sono sbagliati qualunque sia il loro sogno, qualunque sia il loro desiderio. Noi gli stiamo dicendo che non è loro la cittadinanza nei nostri territori. Allora sapete che c’è? A chi ci dice questo noi dobbiamo rispondere con la ribellione di chi dice noi sogniamo di fare in un altro modo, noi sogniamo di sostituirvi e scusateci se ci candidiamo al posto vostro. Scusateci se pensiamo di rinunciare a un privilegio anche se non abbiamo il paracadute. Scusateci se decidiamo di candidarci per sedere sulle sedie dove sedete voi oggi perché immaginiamo una città diversa. Scusateci se esistiamo ma vi sfidiamo e abbiamo il coraggio anche di perdere, anche di affrontare il fallimento perché sogniamo una città diversa e forse non sarà oggi e forse non sarà domani ma un giorno vinceremo noi e sarà quella la direzione giusta”.

“Si è trattato di un momento aperto, lontano dai tradizionali schemi della propaganda elettorale – dichiara Francesco Iandolo – uno spazio informale ma concreto, in cui discutere di problemi reali, prospettive di sviluppo, giovani, servizi, vivibilità urbana e futuro politico del capoluogo irpino”.