Basket Avellino Derby di fuoco, la DelFes si affida anche ai giovani dell’Acsi: ecco De Lucia e Crispino 7 Novembre 2021

Alpi – Esordio di fuoco sulla panchina biancoverde per il nuovo coach della DelFes, Giovanni Benedetto, che oggi pomeriggio dovrà affontare il derby contro la Virtus Arechi Salerno. Palla a due alle 18.30 al Paladelmauro, per una partita molto importante per entrambe le squadre che, alla sesta di campionato, non navigano in acque molto buone.

La DelFes punta sull’entusiasmo di Benedetto, arrivato ad Avellino da pochi giorni al posto di Robustelli, e “chiama alle armi” il pubblico, affinché possa dare la spinta giusta nel derby. Ma i biancoverdi puntano anche sulla freschezza atletica dei giovani. Per la partita di questa sera, infatti, sono stati convocati Francesco De Lucia e Leone Crispino – classe 2004 e 2003 – due giocatori dalle belle speranze che militano nell’Acsi Basket 90 del presidente Angelo Buglione.

De Lucia e Crispino giocano in D e Under 19 e sono allenati in entrambi i campionati da coach Donatella Buglione. La DelFes si affida anche a loro.