Derby Benevento – Avellino, Mastella: “Stop ai tifosi biancoverdi per la super sfida”

Domenica alle ore 17:30 derby Benevento – Avellino presso lo Stadio Ciro Vigorito. Tuttavia, in un’annuncio il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, ha dichiarato che, non sarà consentito l’ingresso ai tifosi ospiti biancoverdi.

“Al termine della riunione dell’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive a cui compete valutare i profili di rischio da attribuire alle gare di calcio più attenzionate per i rapporti tra le tifoserie ed in particolare per i derby, è stato deciso lo stop ai tifosi biancoverdi irpini per la super sfida” – ha dichiarato il sindaco di Benevento, Clemente Mastella.