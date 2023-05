Deputazione Consorzio Bonifica Ufita: esordio di Graziano, delegata regionale

Si è riunito ieri, presso la sede di Grottaminarda, il consesso della Deputazione Amministrativa del Consorzio di Bonifica dell’Ufita. La seduta ha visto l’esordio, nell’Organo dirigenziale, della consigliera Marisa Graziano, delegata regionale nominata dal presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca.

Alla neo consigliera, che entra a far parte anche del Consiglio dei Delegati, il presidente Francesco Vigorita, in apertura di seduta, ha rivolto il benvenuto ed espresso i “più vivi auguri per un lavoro fecondo ed una collaborazione efficace per la crescita del territorio ufitano, con le sue aziende d’eccellenza, in un momento che si presenta carico di novità ed opportunità, ma che non è scevro di problematiche e difficoltà”.

La consigliera Marisa Graziano ha ringraziato il presidente Vigorita e tutta la Deputazione per l’accoglienza ricevuta. Si è detta favorevolmente impressionata, già da questi primi giorni, del lavoro che svolgono quotidianamente le maestranze del Consorzio.

“Il mio ringraziamento va anche al presidente Vincenzo De Luca per l’onore che mi ha concesso di far parte di questo Consesso – ha dichiarato Graziano. – Assicuro tutto il mio impegno e la mia collaborazione, in sinergia con la squadra dei dirigenti consortili, per far sì che il Consorzio possa raggiungere i migliori risultati in favore di un territorio e della comunità ufitana a cui sento profondamente di appartenere”.