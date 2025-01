Depurazione, Pisano: “Nessuno scontro con la Regione Campania”

“Sulla vicenda del bando di affidamento della gestione del servizio di depurazione industriale non c’è alcuna contrapposizione con la Regione Campania. Contrariamente a quanto si legge su alcuni organi di informazione, stiamo procedendo con totale sintonia ed in un clima di assoluta collaborazione”, lo dichiara in una nota Pasquale Pisano, Presidente del Consorzio ASI di Avellino.

“A tal riguardo – aggiunge Pisano – domani si riunirà il Comitato Direttivo del Consorzio con l’intento, tra l’altro, di affidare un incarico legale per la redazione di un parere pro veritate che aiuterà a dissipare ogni dubbio e a fare chiarezza sulla vicenda. E’ ovvio che è nostra intenzione agire in totale ossequio alle prescrizioni legislative.

Il nostro obiettivo – conclude Pisano – resta quello di dare una gestione adeguata ad un servizio così importante per la vita delle nostre aree industriali attraverso una soluzione che salvaguardi i livelli occupazionali. Nulla di più. Ecco perché respingiamo ricostruzioni strumentali di questa vicenda che resta per noi prioritaria. Chi prova a creare incidenti diplomatici o ad agitare lo spettro di scontri istituzionali mostra un atteggiamento poco responsabile e senza dubbio dannoso per gli stessi lavoratori”.