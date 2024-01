Deposito agricolo distrutto da incendio: Vigili del Fuoco e Carabinieri sul posto

I Vigili del Fuoco di Avellino intorno alle ore 03’00 della notte appena trascorsa, sono intervenuti nel territorio del comune di Contrada in via Canali, per un incendio che ha interessato un deposito agricolo.

Due le squadre inviate dalla sala operativa del Comando di via Zigarelli le quali hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’intera area.

Non si sono registrate persone coinvolte. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del nucleo radiomobile di Baiano per i rilievi di propria competenza. Non è esclusa, infatti, la natura dolosa dell’incendio.