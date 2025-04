Denso, Fim, Fismic e Uglm: investimenti confermati, “operai rassicurati”

Questa mattina presso Confindustria Avellino è ripreso il confronto con la Direzione Nazionale e di stabilimento della Denso Thermal System. Il confronto si era reso necessario, dopo la richiesta di sospensione da parte della maggioranza sindacale di Fim, Fismic e Uglm, per chiarire la volontà della Denso sugli investimenti che, rappresentata dai massimi Dirigenti Nazionali e Territoriali, ha ribadito la volontà di procedere con il piano di investimenti, anticipando con risorse proprie (12 milioni) e sperando che il Governo tenga fede alla parte di competenza (8 milioni).

“Siamo soddisfatti – dichiarano i Segretari Zaolino, Galano e Iacovacci – perchè finalmente si è saputa la verità sulla Denso ed è stato sconfitto un tentativo di ricatto politico, teso a mettere in discussione la parte di investimento pubblico. Adesso indietro non si torna e i lavoratori possono tirare un sospiro di sollievo. A qualche partito politico, intervenuto sulla questione, ricordiamo di informarsi meglio, prima di prendere una cantonata con dichiarazioni nate dalla disinformazione. Noi non abbiamo ritirato la firma dall’accordo quadro, ma chiesto una sospensione per chiarimenti sugli investimenti. Giudizi affrettati portano a figuracce pubbliche”.