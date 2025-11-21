“Democrazia deviata”, a Grottaminarda la presentazione del libro di Alessandro Di Battista

Lunedì 24 novembre alle ore 17:00, presso la Sala Eventi Ciotola in Via Valle 32 a Grottaminarda, Alessandro Di Battista presenterà il suo libro “Democrazia deviata. Perché non ha più senso parlare di governo del popolo” (PaperFIRST). L’iniziativa è promossa dall’associazione Cripta Maynarda insieme alla Mondadori Bookstore di Avellino del Terminal Bus, all’ARCI di Avellino e al Comune di Grottaminarda.

Nel volume l’autore analizza la crisi delle democrazie contemporanee partendo dal calo della partecipazione elettorale e dalla crescente sfiducia verso le istituzioni rappresentative. Di Battista sostiene che molte decisioni vengano percepite come influenzate da poteri economici e finanziari esterni alla politica, con un conseguente svuotamento della sovranità popolare. Ampio spazio è dedicato anche al ruolo dell’informazione nei conflitti internazionali più recenti, indicata come fattore che contribuisce ad allontanare i cittadini dalla vita pubblica.