DelMauro amaro per l’Unicusano Avellino Basket: vince la Ju.Vi. Cremona

Al PalaDelmauro la Ferraroni JuVi Cremona passa con il punteggio di 72-83 condannando l’Unicusano Avellino Basket allo stop casalingo. Sul match hanno pesato le assenze di Grande e quella maturata a partita in corso di Dell’Agnello. Il lungo ha subito un infortunio muscolare e sarà valutato in settimana. A fare la differenza anche le percentuali da fuori con Cremona che ha tirato 13/31 dalla lunga distanza, ovvero il 40.0%, mentre gli irpini hanno tirato con appena il 26.0%. “Stasera abbiamo faticato sotto canestro, l’infortunio di Dell’Agnello non ci voleva, in altre circostanze siamo riusciti a sopperire alle difficoltà, stasera non ci siamo riusciti. Abbiamo il diritto ed il dovere di finire la stagione regolare in un certo modo, perchè nessuno ci aspetta ed il campionato è durissimo”. Mercoledì si torna in campo con i biancoverdi che andranno a giocare a Mestre contro la Gemini.

PRIMO QUARTO

Avellino parte bene con un parziale di 7-0. La formazione ospite replica con un break di 4-7 per l’11-7. Una tripla di Mussini spedisce nuovamente i biancoverdi sul +7 (14-7). Dall’uscita dal time-out parziale di 5-0 di Cremona che si porta sul 14-12. I lombardi trovano il primo vantaggio della gara con I Liberi di Garrett per il 16-17. Il quarto termina 18-21 per Cremona.

SECONDO QUARTO

Il quarto si apre con un parziale di 6-0 per i biancoverdi che si portano avanti 24-21. Due triple di Panni riportano avanti la Ju.Vi. sul 24-29. L’infortunio di Dell’Agnello costringe Di Carlo a giocare con 4 piccoli e dunque Lewis in ala forte. Con una tripla di Jurkatamm i biancoverdi tornano avanti sul 36-35. Il quarto termina con Cremona avanti 37-40.

TERZO QUARTO

Cremona in avvio di terzo period scappa sul +11 (37-48). Avellino non riesce a dare continuità al suo gioco. Cremona tocca il +15 (37-52), per poi allungare sul 39-58 e quindi sul 41-61. Il quarto termina 47-67.

QUARTO QUARTO

Avellino ci prova con la difesa e con Fresno si torna sul – 16 (54-70). Con Jurkatamm i biancoverdi tonano sul -11 (61-72). Cremona respinge il ritorno degli irpini e passa al DelMauro 72-83.

UNICUSANO AVELLINO BASKET: Zerini , Lewis 14, Jurkatamm 12, Chandler 7, Mussini 14, Grande, Carullo, Carullo, Pini 9, Cicchetti , Pullazi 4, Dell’Agnello 2, Fresno 10

All. Di Carlo

FERRARONI JU.VI. CREMONA: Allen 8, Panni 19, Di Croce, Del Cadia 5, La Torre 5, Barbante 7, Allinei 16, Vecchiola 4, Garrett 17, Bortolin 2.

All. Bechi