Deleghe alla Provincia, Buonopane: condivideremo con tutti gli obiettivi raccolti

“Tanti obiettivi da raccogliere, voglio farlo con tutti gli amministratori eletti”. Il presidente della Provincia di Avellino Rizieri Rino Buonopane ha spiegato cosi’ le ragioni per cui ha deciso di assegnare le deleghe a tutti i consiglieri provinciali, anche in attesa della riforma elettorale delle province, che dovrebbe arrivare nel 2026. Con un “parlamentino” provinciale uscito dalle consultazioni in cui non esiste piu’ una netta contrapposizione: “Molto semplice- ha spiegato Buonopane- viviamo una stagione politica che è totalmente cambiata rispetto a quando sono stato eletto. Quando sono stato eletto c’era un consiglio provinciale praticamente spaccato in due, quindi in quel momento ho affermato un principio di una maggioranza e di una opposizione, dando deleghe soltanto ad alcuni consiglieri. Il consiglio si è rinnovato di recente, lo scorso anno, cambiando completamente. Con me qui a Palazzo Caracciolo si è rinnovato semplicemente il Consiglio, non c’era più quella contrapposizione”. Per questo motivo, il presidente della Provincia ha deciso di condividere con tutti la fase di “governo”, assegnando le deleghe: “Siccome ci avviamo verso, non proprio il termine, perché il 2026 mi auguro giungerà la “Riforma delle Province” con la legge elettorale. Un ultimo anno importante, perche’ la provincia dovrà raccogliere tanti obiettivi e vorrei condividere questo percorso con tutti gli amministratori che sono stati eletti”.