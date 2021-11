Basket Avellino Del Fes Avellino arriva a Ragusa la quarta sconfitta stagionale: 95-71 1 Novembre 2021

Quarta sconfitta in cinque gare disputate: questo l’amaro bottino della Del Fes Avellino in questo inizio di stagione in serie B. La formazione allenata da coach Robustelli è stat in grado di vincere soltanto nel match casalingo contro Cassino. La formazione avellinese è rimasta in partita per i primi due quarti per poi crollare nel terzo quarto subendo un parziale di 34 a 14 che ha pregiudicato la gara.

Buon approccio alla gara dei biancoverdi che nel primo quarto chiudono in vantaggio sul 19 a 23 mostrandosi bene in partita. Nel secondo quarto c’è il ritorno di Ragusa che con un parziale di 20 a 14 va all’intervallo lungo in vantaggio di due lunghezze con il punteggio di 39 a 37. Al rientro in campo la Del Fes subisce un pesante 34 a 14 che fa indirizzare il match dalla parte siciliana che chiude il periodo avanti 73 a 51. I biancoverdi non riescono più a recuperare e subiscono una sonora sconfitta con il punteggio di 95 a 71.

Ora per la formazione biancoverde domenica c’è il derby al Pala del Mauro contro l’Arechi Salerno domenica prossimalle 18.