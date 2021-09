Basket Avellino Del Fes, a Rieti non c’è storia: vince la Sebastiani 81 a 47 13 Settembre 2021

Sconfitta netta e prevedibile quella in cui è incappata la Del Fes Avellino nella sua prima gara ufficiale della stagione. Una gara a senso unico a Rieti, nella gara di supercoppa di serie B, con la formazione allenata da Robustelli che ha tenuto il campo per un solo quarto prima che la Sebastiani prendesse il largo.

Si sa che Rieti è una squadra che è attrezzata per compiere il salto di categoria ma la formazione avellinese è apparsa un po’ in ritardo di condizione. Per gli irpini, che abbandonano la competizione, ora testa in palestra per migliorare la condizione in vista dell’inizio del campionato previsto per l’inizio di ottobre.