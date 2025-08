De Luca tende la mano al Commissario: “Daremo una mano per evitare il tracollo di Avellino

In occasione della visita di questa mattina all’ospedale Moscati di Avellino, il governatore campano Vincenzo De Luca ha commentato la situazione del capoluogo dopo lo scioglimento dell’amministrazione guidata dalla sindaca Laura Nargi e il conseguente commisariamento dell’Ente.

«Un commissariamento è sempre un fatto traumatico per una comunità – ha scandito il presidente della Giunta Regionale – non è una cosa utile sicuramente. Ho ricevuto, su sua richiesta, il commissario prefettizio Giuliana Perrotta, che mi ha sottoposto alcune criticità. Mi ha chiesto una mano per finanziare alcune opere stradali e per la demolizione di un vecchio edificio di proprietà della delinquenza organizzata. Il Comune non ha le risorse per procedere. Abbiamo dato la piena disponibilità a dare una mano al commissario. È evidente che faremo il possibile per evitare un crollo finanziario del Comune, che sarebbe un danno destinato a durare per anni. Per quanto riguarda le nostre competenze e responsabilità, daremo il nostro contributo al Comune di Avellino per evitare conseguenze gravi negli anni futuri».